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"Я бы на пике заиграл бы за сборную Украины" Усик рассказал, что хочет продолжать играть в футбол

Александр не против совмещать два вида спорта.
Сегодня, 13:05
Александр Усик / Instagram
Александр Усик / Instagram
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Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO,  WBC, IBO, IBF Александр Усик поделился своим желаниям продолжать играть в футбол.

"То, что происходило в Турции (Winter Cup - прим.). Я очень благодарен владельцу Полесье, я мечтал о том, чтобы сыграть за профессиональную футбольную команду.

Я немного протупил, мне кажется, 2 февраля было день рождения у моего сына, если бы мы перенесли его на воскресенье, то я бы остался до финала. Я так загорелся, но чтобы не подставить людей я уехал.

Мне это очень понравилось и я хочу продолжать это. Буду играть с ветеранами".

Также украинец вспомнил о футболе, когда отвечал считает ли Фьюри одним из величайших боксеров в истории.

Спортсмен заявил, что на пике заиграл бы за национальную команду Украины.

"Слушайте, у каждой эпохи есть свои герои, когда начинают сравнивать, что я бы на пике завалил того, а я бы на пике побил того. Та я бы на пике заиграл за сборную Украины и завалил бы хет-трик.

Я же лютый вообще, я девятки так шмаляю. Когда мы играли в Турции меня, кстати, попросили: "Санечка у тебя там реванш впереди, пожалуйста, только не забивай, иначе тебя по-любому заберет какая-то английская команда.

Я так сдерживал себя. Промахнулся один раз, не так быстро бежал", - заявил Усик на своей пресс-конференции после второго боя с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бокс Александр Усик
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