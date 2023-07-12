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Бубка готовится подать иск на издание из-за расследования о сотрудничестве его компании с россией

Владелец компании, которая продает топливо оккупантам, намерен в суде "защищать свою честь".
Сегодня, 17:41
Сергей Бубка / Getty Images
Сергей Бубка / Getty Images

Олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом, а также бывший многолетний президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка планирует подать судебный иск на издание Bihus.Info.

Как сообщает Суспільне, такое решение Бубки связано с недавним расследованием Bihus.Info, которое привело доказательства того, что компания "Монблан", которая принадлежит ему и его брату Василию, продает топливо российским оккупантам.

О таком решении Бубки заявил президент НОК и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Я общался с Бубкой. Он ответил, что готовит иск в суд - будет защищать свою честь. То, что могу ответить", - заявил Гутцайт.

Стоит отметить, что сам Бубка еще год назад покинул территорию Украины в качестве "беженца".

Источник: Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что в мае 2023 года компания согласовала контракты с россией на поставку топлива на сумму более 800 тысяч рублей.

В начале 2023 года компания Бубки появилась в российском реестре юридических личностей. Это произошло после того, как в россии приняли закон о том, что все компании а оккупированных территориях должны соответствовать законодательству рф.

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"Монблан" была создана в Донецке, но после того, как он был оккупирован в 2014 году, компания изменила юридический адрес на Волноваху, которая на тот момент была под контролем Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией Сергей Бубка

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