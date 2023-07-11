От 1344-й до ТОП-30 за несколько месяцев: Свитолина начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины
Элина вернется на вершину украинского тенниса.
Во вторник, 11 июля, Элина Свитолина в рамках 1/4 финала Уимблдона в трех сетах обыграла первую ракетку мира Игу Швентек.
Эта победа и выход в полуфинал престижного турнира помогут ей вернуться на высокие места рейтинга WTA.
Уже на следующей неделе, когда будут обновлены положения теннисисток в рейтинге, Свитолина вновь станет первой ракеткой Украины, обойдя Ангелину Калинину, которая уже покинула Уимблдон.
Свитолина займет 27-е место рейтинга, поднявшись сразу на 49 позиций. Калинина же потеряет две позиции и станет 28-й.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года Элина Свитолина занимала 1344-е место рейтинга WTA.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.