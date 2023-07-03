Уимблдон-2023 (WTA): расписание и результаты матчей

Уимблдон – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на травяном покрытии в Лондоне (Великобритания). Участие в основной сетке турнира принимают 128 теннисисток.

Даты: 3 июля – 16 июля

Призовой фонд: 44,700,000 фунтов стерлингов

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина

Есть ли наши? Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Екатерина Баиндль (узнайте результаты и расписание матчей украинок)

Расписание и результаты Уимблдон-2023

1 раунд

3 июля