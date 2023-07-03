Уимблдон-2023 (WTA): расписание и результаты матчей
Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Уимблдонского турнира.
Уимблдон – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на травяном покрытии в Лондоне (Великобритания). Участие в основной сетке турнира принимают 128 теннисисток.
Даты: 3 июля – 16 июля
Призовой фонд: 44,700,000 фунтов стерлингов
Действующая чемпионка: Елена Рыбакина
Есть ли наши? Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Екатерина Баиндль (узнайте результаты и расписание матчей украинок)
Расписание и результаты Уимблдон-2023
1 раунд
3 июля
- Кристина Букса (Испания) – Камилла Рахимова (нейтральный статус) – 6:3,4:6, 7:6(9)
- Барбора Стрицова (Чехия) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 7:5
- Ана Богдан (Румыния) – Людмила Самсонова (нейтральный статус) – 7:6 (1), 7:6(4)
- Алисия Паркс (США) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:4, 6:3
- Надя Подороска (Аргентина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 3:6, 7:6 (5), 6:4
- Юэ Юань (Китай) – Виктория Азаренко (нейтральный статус) – 4:6, 7:5, 4:6
- Вероника Кудерметова (нейтральный статус) – Кайя Канепи (Эстония) – 7:6(4), 6:4
- Диан Парри (Франция) – Харриет Дарт (Великобритания) – 6:7(4), 6:0, 6:4
- Джессика Пегула (США) – Лорин Дэвис (США) – 6:2, 6:7(8), 6:3
- Линда Фрухвиртова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) - 5:7, 7:6(5), 1:4 - отказ
- Магда Линетт (Польша) – Жиль Тайкманн (Швейцария)
- Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США)
- Катерина Байндль (Украина) – Лейла Фернандес (Канада)
- Дарья Касаткина (нейтральный статус) – Кэролайн Доулхайд (США)
- Ига Швентек (Польша) – Чжу Линь (Китай)
- Кэти Волынец (США) – Каролин Гарсия (Франция)
- Винус Уильямс (США) – Элина Свитолина (Украина)
- София Кенин (США) – Коко Гауфф (США)
- Анетт Контавейт (Эстония) – Лукреция Стефанини (Италия)
- Маркета Вондроушова (Чехия) – Пейтон Стернс (США)
- Сторм Хантер (Австралия) – Ван Синюй (Китай)
- Мартина Тревисан (Италия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
- Циньвэнь Чжэн (Китай) – Катерина Синякова (Чехия)
- Ребека Машарова (Испания) – Майар Шериф (Египет)
- Элиза Мертенс (Бельгия) – Виктория Грунчакова (Словакия)
- Джоди Анна Беррейдж (Великобритания) – Кэтрин Макнелли (США)
- Кэти Суон (Великобритания) – Белинда Бенчич (Швейцария)
- Даниэль Коллинс (США) – Юлия Грабер (Австрия)
- Мари Бузкова (Чехия) – Симона Уолтер (Швейцария)
- Чжан Шуай (Китай) – Донна Векич (Хорватия)
- Камила Осорио (Колумбия) – Элизабетта Коччаретто (Италия)
- Слоун Стивенс (США) – Ребекка Петерсон (Швеция)