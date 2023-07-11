Свитолина в трех сетах обыграла Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона
Во вторник, 11 июля, в Лондоне состоялся второй четвертьфинальный матч женской сетки Уимблдона.
На центральном корте встретились четвертая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка мира Ига Швентек.
Первый сет начался не лучшим образом для украинской теннисистки, которая сразу же проиграла гейм на своей подаче.
Элина сумела сделать обратный брейк в четвертом гейме, однако затем снова отдала свою подачу Иге - вскоре счет в матче дошел до 3:5 не в пользу Свитолиной.
К счастью, она сумела переломить ход сета, сделав два брейк-поинта и выиграв все четыре гейма - 7:5.
Во втором сете теннисистки ошибались реже, допустив всего по одному брейку. В итоге сет дошел до тай-брейка, где все складывалось очень удачно для украинки, так как польская теннисистка проиграла свою вторую подачу, а счет вскоре стал 4:1.
Но дальше Свитолина проиграла две свои подачи, а Швентек играла безошибочно, в итоге забрав тай-брейк и сет.
Казалось, что в этот момент Швентек может переломить ход всей встречи, но нет, все получилось куда прозаичнее.
Ига проиграла два гейма на своих подачах подряд, при этом Элина забрала все свои подачи и сделала счет 5:1 в свою пользу.
Швентек хоть и забрала следующий гейм, но это не помешало Свитолиной довести матч до победы и выйти в полуфинал Уимблдона.
A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
The dream run continues 💫@ElinaSvitolina is through to the #Wimbledon semi-finals 🙌 pic.twitter.com/Icco1VZ5aa— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
Уимблдон, Лондон (Великобритания)
1/4 финала, женщины, одиночный разряд
Ига Швентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина) 5:7, 7:6(5), 2:6
В полуфинале Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой, которая ранее в трех сетах обыграла Джессику Пегулу.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.