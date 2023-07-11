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Свитолина в трех сетах обыграла Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинка уже повторила свой лучший результат на данном турнире в своей карьере.
Сегодня, 18:33
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Во вторник, 11 июля, в Лондоне состоялся второй четвертьфинальный матч женской сетки Уимблдона.

На центральном корте встретились четвертая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка мира Ига Швентек.

Первый сет начался не лучшим образом для украинской теннисистки, которая сразу же проиграла гейм на своей подаче.

Источник: Getty Images

Элина сумела сделать обратный брейк в четвертом гейме, однако затем снова отдала свою подачу Иге - вскоре счет в матче дошел до 3:5 не в пользу Свитолиной.

К счастью, она сумела переломить ход сета, сделав два брейк-поинта и выиграв все четыре гейма - 7:5.

Источник: Getty Images

Во втором сете теннисистки ошибались реже, допустив всего по одному брейку. В итоге сет дошел до тай-брейка, где все складывалось очень удачно для украинки, так как польская теннисистка проиграла свою вторую подачу, а счет вскоре стал 4:1.

Но дальше Свитолина проиграла две свои подачи, а Швентек играла безошибочно, в итоге забрав тай-брейк и сет.

Источник: Getty Images

Казалось, что в этот момент Швентек может переломить ход всей встречи, но нет, все получилось куда прозаичнее.

Ига проиграла два гейма на своих подачах подряд, при этом Элина забрала все свои подачи и сделала счет 5:1 в свою пользу.

Швентек хоть и забрала следующий гейм, но это не помешало Свитолиной довести матч до победы и выйти в полуфинал Уимблдона.

Уимблдон, Лондон (Великобритания)
1/4 финала, женщины, одиночный разряд

Ига Швентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина) 5:7, 7:6(5), 2:6

В полуфинале Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой, которая ранее в трех сетах обыграла Джессику Пегулу.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.

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