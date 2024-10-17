Швентек начала работу с новым тренером

Польская теннисистка Ига Швентек сообщила о начале сотрудничества с иностранным специалистом Вимом Фиссеттом.

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"Итак, у меня есть новость для вас сегодня, поскольку я взволнована и мотивирована начать новую главу. Я рада сообщить, что Вим Фиссетт присоединится к нашей команде. Как вы знаете, я готовлюсь к финалу WTA, но моя перспектива, как всегда, долгосрочна , а не краткосрочная. Я много раз говорила, что моя карьера для меня – это марафон, а не спринт и я работаю, оперирую и принимаю решение с таким подходом.

Хочу сказать, что я очень взволнована и с нетерпением жду работы с Вимом. Кажется, у него прекрасное отношение, видение и огромный опыт на очень высоком уровне тенниса. Всегда очень важно пытаться лучше узнать друг друга, но мы хорошо начинаем, и я не могу дождаться возвращения к соревнованиям", - сказала Ига.

Напомним, ранее польскую теннисистку тренировал Томаш Викторовски.

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