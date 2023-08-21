Кроуфорд обвинил Фьюри в неуважении к Усику

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд высказался о срыве поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам американца, команда британца неуважительно повела себя по отношению к украинцу.

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"Все упирается в бизнес. Усик - замечательный боец, он добился в боксе отличных результатов. Это неправильно, когда к нему проявляют неуважение в процессе переговоров. И я вполне уверен, что именно к этому все и свелось.

Кто стоит за тем, что поединок не состоялся? В этот момент начинают возникать такие вопросы. Такие бои необходимо назначать - так мы сможем очистить бокс, и у нас будет только один чемпион в каждой весовой категории", - приводит слова Кроуфорда Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа.

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