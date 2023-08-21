iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кроуфорд обвинил Фьюри в неуважении к Усику

Американец обвинил "Цыганского короля" в срыве титульного боя.
Сегодня, 14:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд высказался о срыве поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам американца, команда британца неуважительно повела себя по отношению к украинцу.

Читай также: "Происходил ад": Усик потерял резко вес из-за войны

"Все упирается в бизнес. Усик - замечательный боец, он добился в боксе отличных результатов. Это неправильно, когда к нему проявляют неуважение в процессе переговоров. И я вполне уверен, что именно к этому все и свелось.

Кто стоит за тем, что поединок не состоялся? В этот момент начинают возникать такие вопросы. Такие бои необходимо назначать - так мы сможем очистить бокс, и у нас будет только один чемпион в каждой весовой категории", - приводит слова Кроуфорда Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

В ПСЖ ждут предложения от Реала по Мбаппе В ПСЖ ждут предложения от Реала по Мбаппе
Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов
Лукаку присоединился к турецкому клубу Лукаку присоединился к турецкому клубу
"Не сильно горит желанием": Усик объяснил, зачем ему бой с Фьюри "Не сильно горит желанием": Усик объяснил, зачем ему бой с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:52
В ПСЖ ждут предложения от Реала по Мбаппе
Европа15:35
Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов
Европа15:11
Лукаку присоединился к турецкому клубу
Бокс14:52
"Не сильно горит желанием": Усик объяснил, зачем ему бой с Фьюри
Европа14:43
Аутсайдер АПЛ близок к подписанию чемпиона мира
Бокс14:25
Кроуфорд обвинил Фьюри в неуважении к Усику
Европа14:01
Отстраненный форвард Брентфорда дал интервью о лудомании
Бокс13:58
За неделю до боя: Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа
Евро-202413:40
Состав сборной Украины на матчи против Англии и Италии
Европа13:35
Семейный праздник: Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK