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"Трилогия - это наша дружба": Холифилд предложил бой Тайсону и получил ответ

Легендарные боксеры пообщались по поводу третьей встречи в ринге.
Сегодня, 09:56
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон / Getty Images
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон / Getty Images

Легендарные американские экс-чемпионы Эвандер Холифилд и Майк Тайсон обсудили возможность проведения трилогии.

Посредством социальных сетей 62-летний Холифилд обратился к своему 58-летнему сопернику, бросив вызов на бой и выразив мнение, что их противостояние в ринге снова хотят увидеть поклонники.

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"Фанаты этого хотят. Незаконченное дело", - написал Холифилд в Instagram и опубликовал постер поединка с Тайсоном.

Тайсон в комментариях ответил, дав понять, что третьего боя не будет.

"Я люблю тебя, брат, но трилогия - это наша дружба", - написал боксер.

Напомним, что Холифилд и Тайсон во времена активных выступлений провели между собой два боя. В первом в 1996 году Эвандер одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, а во втором в 1997 году Майк откусил кусочек уха сопернику и был дисквалифицирован.

Ранее Холифилд отреагировал на победу Пола в бою с Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эвандер Холифилд Майк Тайсон

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