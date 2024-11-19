"Трилогия - это наша дружба": Холифилд предложил бой Тайсону и получил ответ
Легендарные американские экс-чемпионы Эвандер Холифилд и Майк Тайсон обсудили возможность проведения трилогии.
Посредством социальных сетей 62-летний Холифилд обратился к своему 58-летнему сопернику, бросив вызов на бой и выразив мнение, что их противостояние в ринге снова хотят увидеть поклонники.
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"Фанаты этого хотят. Незаконченное дело", - написал Холифилд в Instagram и опубликовал постер поединка с Тайсоном.
Тайсон в комментариях ответил, дав понять, что третьего боя не будет.
"Я люблю тебя, брат, но трилогия - это наша дружба", - написал боксер.
Напомним, что Холифилд и Тайсон во времена активных выступлений провели между собой два боя. В первом в 1996 году Эвандер одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, а во втором в 1997 году Майк откусил кусочек уха сопернику и был дисквалифицирован.
Ранее Холифилд отреагировал на победу Пола в бою с Тайсоном.
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