Майк Тайсон признался, кто являлся самым тяжелым соперником

Легенда бокса назвал боксера, с которым встречался два раза.

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал самого сильного соперника в своей карьере.

По словам именитого спортсмена, труднее всего ему было против Холифилда.

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"Эвандер Холифилд или Леннокс Льюис, кто для меня был самым тяжелым соперником? Холифилд.

Он – великий чемпион. Его подбородок, сердце, решимость, рабочая этика, поведение, он был лучшим", - цитирует Тайсона Seconds Out.

В карьере Холифилд и Тайсон провели два боя. В первый раз Майк победил техническим нокаутом в 11 раунде, а во втором был дисквалифицирован, ведь откусил Эвандеру кусок уха.

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