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Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории

Именитый американец вспомнил бывшего чемпиона мира.
Сегодня, 00:40
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

Легендарный бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался по поводу лучшего супертяжеловеса в истории.

По словам именитого американца, Ларри Холмс является лучшим в королевском дивизионе.

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"Если мы говорим о лучшем хевивейтере в истории, то я должен сказать, что это Ларри Холмс. Он лучший, потому что он победил всех топовых боксеров в свою эпоху. Когда его побил Майк Тайсон, то его победил молодой боксер, голодный чемпион, после этого Ларри ушел на пенсию.

Этот человек владел всеми основами бокса. У него был отличный удар. Сейчас у него замечательная жизнь, потому что он сделал разумные инвестиции. Поэтому он был лучшим от начала и до конца карьеры", - приводит слова Мейвезера Seconds Out.

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