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Президент UFC оценил отказ Усика от титула IBF

Дана Уайт отметил влияние Саудовской Аравии на бокс.
Сегодня, 18:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава UFC Дана Уайт высказался о том, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отказаться от титула IBF.

По словам функционера, украинец совершил невероятный поступок.

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"Это невероятно. Чтобы решить этот вопрос, нужен такой парень, как Турки Аль аш-Шейх. Я с удовольствием буду сидеть в сторонке и смотреть, как все это будет развиваться в ближайшие несколько лет.

Но Аль аш-Шейх делает бои, которых больше никто не делает. И бой Усика против Фьюри был прикольным. Это был хороший поединок", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу The Mac Life.

Ранее Джошуа отреагировал на отказ Усика от титула IBF.

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