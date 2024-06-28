Президент UFC оценил отказ Усика от титула IBF

Глава UFC Дана Уайт высказался о том, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отказаться от титула IBF.

По словам функционера, украинец совершил невероятный поступок.

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"Это невероятно. Чтобы решить этот вопрос, нужен такой парень, как Турки Аль аш-Шейх. Я с удовольствием буду сидеть в сторонке и смотреть, как все это будет развиваться в ближайшие несколько лет.

Но Аль аш-Шейх делает бои, которых больше никто не делает. И бой Усика против Фьюри был прикольным. Это был хороший поединок", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу The Mac Life.

Ранее Джошуа отреагировал на отказ Усика от титула IBF.

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