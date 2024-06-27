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"Достаточно обычная ситуация": Джошуа отреагировал на отказ Усика от титула IBF

Претендент на пояс проанализировал действия уже бывшего абсолютного чемпиона.
Сегодня, 12:08
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал решение экс-абсолюта дивизиона Александра Усика отказаться от титула IBF.

Британский боксер остался доволен, что теперь у него появилась возможность побороться за пояс с Даниэлем Дюбуа.

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"Это хорошо. IBF делает то, что делает. Даниэль Дюбуа - действующий чемпион, и меня позвали сделать мою работу.

Думаю, проблема в том, что у Усика есть гарантированный реванш, но в IBF говорят, что ты должен защищать свой титул, правильно? Если ты не можешь провести защиту, то они лишают тебя пояса.

Это достаточно обычная ситуация в боксе, и я следующий в очереди. Когда я дрался с Отто Валлином, это сделало меня претендентом", - сказал Джошуа в комментарии The Stomping Ground.

Ранее менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Энтони Джошуа Александр Усик

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