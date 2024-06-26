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Титульный бой Джошуа - Дюбуа официально анонсирован

Поединок двух битых экс-соперников Усика за его бывший пояс состоится в сентябре.
Сегодня, 19:59
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в своем ближайшем бою встретится в ринге с новым обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Поединок состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Об этом было официально объявлено во время сегодняшней пресс-конференции.

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Напомним, что Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре, нокаутировав во втором раунде Фрэнсиса Нганну.

Дюбуа предыдущий бой провел 1 июня, досрочно победив в поединке за звание временного чемпиона IBF хорвата Филипа Хрговича. Британец стал полноценным чемпионом организации, после того как Александр Усик объявил об отказе от титула.

Ранее эксперт объяснил, что Усик должен был отказаться от титула IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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