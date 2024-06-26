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Усик должен был отказаться от титула IBF - журналист

У украинского боксера не было выбора.
Сегодня, 11:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик должен был отказаться от своего титула IBF.

Об этом сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэл в соцсетях.

"У Александра действительно не было выбора. В контракте с Фьюри было оговорено, что победитель сложит полномочия чемпиона IBF", − написал инсайдер.

Напомним, вчера Александр Усик объявил о том, что отказывается от пояса IBF. За него должны будут подраться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа 21 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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