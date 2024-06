Усик должен был отказаться от титула IBF - журналист

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик должен был отказаться от своего титула IBF.

Об этом сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэл в соцсетях.

"У Александра действительно не было выбора. В контракте с Фьюри было оговорено, что победитель сложит полномочия чемпиона IBF", − написал инсайдер.

He really has no choice. It was a stipulation of the original contract with Fury that winner would vacate.