Усик должен был отказаться от титула IBF - журналист
У украинского боксера не было выбора.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик должен был отказаться от своего титула IBF.
Об этом сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэл в соцсетях.
"У Александра действительно не было выбора. В контракте с Фьюри было оговорено, что победитель сложит полномочия чемпиона IBF", − написал инсайдер.
He really has no choice. It was a stipulation of the original contract with Fury that winner would vacate. https://t.co/d4tvIR8aE0— Dan Rafael (@DanRafael1) June 25, 2024
Напомним, вчера Александр Усик объявил о том, что отказывается от пояса IBF. За него должны будут подраться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа 21 сентября.
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