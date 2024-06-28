Тони Беллью назвал сильнейшего панчера в истории

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался по поводу того, кто достоин звания сильнейшего панчера в истории бокса.

По словам эксперта, заявил, величайшим нокаутером является легендарный Джордж Форман.

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"Уайлдер - самый мощный панчер современности. Люди, которые говорят, что он самый сильный панчер в истории, безусловно, не имеют малейшего представления.

Джордж Форман, без тени сомнения, - величайший панчер, которого когда-либо видели в боксе. Форман отключал соперников. Джордж нокаутировал Джо Фрейзера, хоть тот был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе - он победил Мохаммеда Али, но Форман поднял его с ног апперкотом и заставил приземлиться на колени.

Посмотрите его бой с Роном Лайлом. Он нокаутировал Кена Нортона - феноменального бойца, действительно сильного. Форман вернулся в 40 лет и нокаутировал Майкла Мурера, который победил Эвандера Холифилда", - приводит слова Беллью SecondsOut.

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