Джошуа сделал категоричный прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам британца, его соотечественник точно проиграет в реванше с украинцем.

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"Фьюри ни в коем случае не победит в реванше. Не то чтобы я недостаточно от него увидел. Фьюри хорош, у него были определенные хорошие моменты. Я просто не думаю, что он может это сделать.

Не то что я не ценю Фьюри. Я считаю, что он хорош, он поднял себя до этого положения. Я просто не думаю, что он лучше, чем Усик", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок завершился победой украинца раздельным решением судей.

Ранее Джошуа отреагировал на отказ Усика от титула IBF.

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