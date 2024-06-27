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"Он идиот и никого не уважает": Джошуа раскритиковал Фьюри за его оскорбления в адрес Усика

Британский боксер резко высказался о поведении соотечественника.
Сегодня, 15:15
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа раскритиковал Тайсона Фьюри за его отношение к соперникам.

Британский боксер считает, что его соотечественник заслужил поражения в бою с Александром Усиком после всех оскорблений в адрес украинца.

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"Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Я всегда говорил, что он идиот и никого не уважает. Если бы это был кто-то другой, я мог бы подумать, что это позор. Я ни с кем не конкурирую, у меня свой путь. Но ему приходится оскорблять людей, чтобы чувствовать себя хорошо, а это плохо.

То, как он оскорблял Усика, называл кроликом и средневесом. Это не хорошо для спорта. Если я уважаю тебя, а ты меня уважаешь, мы можем поднять этот вид спорта на новый уровень и заставить людей думать, что мы двое из самых элитных боксеров в мире.

Но Фьюри будет оскорблять тебя, будто парень, который только что вышел из паба, и он не на твоем уровне. Его побили - он это заслужил. Усик хороший боец ​​- этого нельзя возражать, просто надо отдать ему должное и двигаться дальше", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее Усик кратко отреагировал на нашумевший скандал с пьяным Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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