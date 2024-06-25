Усик кратко отреагировал на нашумевший скандал с пьяным Фьюри

Украинский чемпион одним словом охарактеризовал своего будущего соперника в реванше.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал инцидент, когда его соперник Тайсон Фьюри перебрал с алкоголем и не мог самостоятельно покинуть бар.

Украинский боксер кратко отреагировал на скандальное видео с британцем, вспомнив, что и раньше называл его "borracho", что на испанском означает "пьяница".

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"Borracho! Borracho!" - сказал Усик в интервью YouTube-каналу ESNEWS об этой истории с Фьюри.

Ранее промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения к его подопечному.

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