"Это преступление?": Промоутер резко отреагировал на скандал с пьяным Фьюри

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальный случай, когда его подопечный перебрал с алкоголем и не мог самостоятельно покинуть бар.

Представитель британского боксера встал на сторону своего клиента, ответив критикам.

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"Многие начали заявлять, что это конец эпохи Тайсона Фьюри. Какой фарс. Тайсона могут судить только тогда, когда он завершит карьеру. На этой неделе появилось видео, на котором Тайсон сидит в местном пабе. Критики тут же начали точить ножи, потому что им не терпится что-то написать.

Конечно, они же не знают, что Тайсону нужно совсем немного, чтобы напиться. В своей книге он написал, что ему достаточно три пинты, чтобы почувствовать себя уставшим. И что с того? Парень развлекается после длительного и изнурительного тренировочного лагеря, во время которого он получил травму, и ему пришлось отложить бой с Александром Усиком.

Разве ему нельзя расслабиться и выпить? Получал ли Джек Грилиш такую ​​критику, когда люди наблюдали его пьяные празднования титулов на парадах Манчестер Сити последние два сезона? Конечно, нет! Все это выглядело забавно и воспринималось, как молодой человек просто наслаждается.

Тайсон просто делал то, что делает обычный человек в перерыве между работой. Я на прошлой неделе сам немного выпил и был немного пьян. Разве это преступление? Тайсон - легкая мишень для критиков", - приводит слова Уоррена Daily Star.

Ранее промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения к украинцу.

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