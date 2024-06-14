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"Какой-то м*дак снял его на видео": Экс-чемпион оценил нашумевший случай с пьяным Фьюри

"Цыганский король" получил поддержку после недавнего скандального инцидента.
Вчера, 12:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч прокомментировал недавний случай с участием Тайсона Фьюри, когда тот перебрал с алкоголем и не мог самостоятельно покинуть бар.

Он отметил, что не видит в этом ничего страшного, и уверен, что британец сможет успешно подготовиться к реваншу с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

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"Это не большая проблема. Парню, который достал телефон, должно быть стыдно за себя. Страдает ли Фьюри из-за поражения? Я знаю, что это его первое поражение. Он пошел гулять, выпил пару напитков. Тайсон хорошо провел время, но какой-то м*дак снял его на видео, и оно попало в интернет. Но я думаю, что сейчас Тайсон вернется к тренировкам и сфокусируется на своем поединке в декабре. Это будет реванш против человека, которому он проиграл. Фьюри захочет отомстить за это.

Я искренне от всего сердца надеюсь, что он справится с этим, потому что хочу увидеть его возвращение. Тайсон Фьюри может вернуть титулы в Великобританию, а затем провести еще несколько боев, прежде чем решит повесить перчатки на гвоздь.

Просто вернись. Давай, Тайсон, вернись туда. Возвращайся в зал. Верь в себя и одержи победу в этом бою. Мы все с нетерпением ждем этого реванша в декабре", - приводит слова Фроча Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, ранее Фьюри сделал громкое заявление о реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Карл Фроч

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