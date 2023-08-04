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"Отточу свою технику и выиграю": Нганну оценил решение Тайсона подготовить его к бою с Фьюри

Легендарный боксер поможет камерунцу перед будущим поединком.
Сегодня, 17:12
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал решение Майка Тайсона подготовить его к бою против обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

По мнению камерунца, помощь легендарного боксера сыграет важную роль для достижения успеха в будущем поединке.

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"Пригласить Майка Тайсона в мой тренировочный лагерь - одно из лучших решений, которое я мог принять, чтобы подготовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Майк Тайсон - мой кумир. Его опыт и боксерский IQ сыграют важную роль. Я отточу свою технику под его руководством и выиграю этот важный бой.

Я хотел этого поединка на протяжении многих лет и теперь, когда получил его, то должен быть готов шокировать мир на этой большой сцене. Скоро мир узнает, кто является самым плохим человеком на планете", - цитирует Нганну Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри оценил будущий бой с Фрэнсисом Нганну.

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