Майк Тайсон будет готовить Нганну к бою с Фьюри

Легендарный боец будет в углу камерунского бойца в поединке с "Цыганским королем".

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон согласился тренировать бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его поединком с обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри.

По словам американца, он знает, как победить "Цыганского короля".

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"Я на 100% поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него есть один сильный удар и когда он достигает цели игра окончена. Я с нетерпением жду начала работы с Нганну и поддержу его, когда он выйдет в ринг.

Фрэнсис не новичок. Он является чемпионом мира. Он знает, что нужно делать, когда прозвучит гонг. Ключом к победе будет сочетание энергии и боевых навыков, его удар и использование его ловкости. Он должен быстро перемещаться по рингу, чтобы иметь возможность нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы победить", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, Фьюри и Нганну проведут десятираундовый бой 28-го октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик призвал Фьюри провести бой.

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