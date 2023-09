Не Усик: Отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его сын намерен продолжит проводить бои с представителями ММА.

По словам специалиста, "Цыганский король" хочет сразился с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом в октагоне.

Читай также: "На этом его карьера закончится": Редкач сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

"Нужно уходить с шумом. Пусть мир узнает, кто реальный пацан во всех аспектах жизни, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Тайсон ударит тебя ногой так, что твои яйца отлетят за спину, он ударит тебя локтем и оставит 20 сечек на твоем лице. Возможно, он также откусит твое ухо", - приводит слова Фьюри-старшего Бенсон.

John Fury has claimed that he wants to see Tyson Fury fight Jon Jones in the octagon after Francis Ngannou: “Go out with a bang. Let the world know who's the real deal in all walks of life, not just a boxing match. Tyson can do that. Tyson will kick your nuts up your back, he'll…