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Не Усик: Отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну

"Цыганский король" обозначил планы британца на будущее.
Сегодня, 13:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его сын намерен продолжит проводить бои с представителями ММА.

По словам специалиста, "Цыганский король" хочет сразился с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом в октагоне.

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"Нужно уходить с шумом. Пусть мир узнает, кто реальный пацан во всех аспектах жизни, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Тайсон ударит тебя ногой так, что твои яйца отлетят за спину, он ударит тебя локтем и оставит 20 сечек на твоем лице. Возможно, он также откусит твое ухо", - приводит слова Фьюри-старшего Бенсон.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что британец высмеял Усика после победу над Дюбуа, высоко одев шорты.

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