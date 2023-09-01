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"Слив формы": Фьюри высмеял Усика после победу над Дюбуа, высоко одев шорты

Британец оценил триумф украинца в бою с молодым панчером.
Сегодня, 08:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на победу обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Британский боксер опубликовал в Instagram фотографию с высоко натянутыми трусами. Таким образом Фьюри потроллил украинца, который оказался на канвасе в пятом раунде с Дюбуа после скандального удара.

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"Утечка формы. Мягкое пузо. Фьюри - Нганну", - написал Фьюри.

Отметим, что украинец отреагировал на пост "Цыганского короля", перепостнув фото себе.

Усик добавил песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Полный живот, но мы голодны – прим.).

Ранее сообщалось, что Фьюри заявил, что готов провести одновременно бой с Усиком и Джошуа.


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