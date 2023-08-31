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"Я поставлю на это деньги": Атлас ответил, смог ли бы Усик подняться после удара Дюбуа

Специалист обозначил характер украинца.
Сегодня, 11:45
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас уверен, что объединенный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик поднялся бы, если бы рефери начал отсчитывать ему нокдаун после удара ниже пояса в пятом раунде боя против Даниэля Дюбуа.

По словам специалиста, украинский боксер сумел бы встать, несмотря на болезненный удар британца.

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"Я понимаю лагерь Дюбуа. Они стараются произвести хорошее впечатление и говорят: "Нас просто ограбили и лишили звания чемпиона мира в супертяжелом весе, потому что Усик лежал на канвасе. Наш парень победил нокаутом". Я понимаю эту точку зрения.

Это был удар ниже пояса, но давайте представим, что рефери внезапно решил, что он пришелся достаточно высоко, и сказал: "Если ты не поднимешься сейчас, я открою счет". Даже если бы рефери не посчитал, что удар был ниже пояса, это говорит лишь о том, что он открыл счет. Это во-первых. Во-вторых, я поставлю свои деньги на то, и это только мое мнение, что Усик бы поднялся", - сказал Атлас на своем подкасте.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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