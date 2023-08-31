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"Признак отчаяния": тренер Усика высказался о запрещенном ударе Дюбуа

Сергей Лапин оценил поведение британца в поединке с украинским чемпионом.
Сегодня, 09:40
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Менеджер и член тренерского штаба чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин поделился мнением о поединке своего подопечного с Даниэлем Дюбуа.

По словам специалиста, британец осознанно пытался нанести удар ниже пояса в бою с украинцем.

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"Как нам показалось в рингсайде, запрещенные удары были частью стратегии Дюбуа с самого начала поединка. Они готовились превратить искусство бокса в уличную драку. Понятно, что они планировали сделать бой грязным за счет запрещенных ударов. Это была единственная возможность для Дюбуа замедлить Усика. И это стало очевидным после одностороннего доминирующего избиения, которое устроил ему Усик.

Когда ты находишься на ринге с таким бойцом, как Усик, который намного лучше тебя во всех аспектах, единственная надежда Дюбуа заключалась в том, чтобы победить любой ценой. К счастью, это бокс в супертяжелом весе, а не драка в баре, и у нас был опытный рефери. Он правильно дал Усику необходимое время на восстановление, и смешно предполагать, что Усик притворялся. Я видел, как Дюбуа уставал и пропускал все больше. Запрещенный удар просто был признаком отчаяния", - приводит слова Лапина British Boxing News.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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