WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила заявление по поводу скандального эпизода в поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Пресс-релиз подтверждает официальную позицию судьи, который решил, что Дюбуа нанес удар ниже пояса и отмечает, что Усик законно остается чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA.

"Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах в эту субботу на стадионе во Вроцлаве, Польша.

Усик во второй раз сохранил свой золотой пояс, а также титулы WBO и IBF после великолепного выступления, в котором он работал с умом и точностью, чтобы одержать победу.

Усик показывал хороший бокс, полагался на джеб и работу ног, чтобы доминировать над Дюбуа, который не облегчил ему этот вечер и пошел один на один с чемпионом, но, в конце концов, не смог достичь своей цели.

В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о законности удара, но рефери постановил, что удар пришелся в зону ниже пояса, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой.

Получив незаконный удар, украинец изменил свое отношение и стал действовать немного агрессивнее, чтобы получить два нокдауна в бою и победить в девятом раунде.

Победа стала 21-й в профессиональной карьере Усика, на счету которого 14 нокаутов. Между тем на счету Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов", - говорится в сообщении организации.

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