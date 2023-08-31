"Никакого противоречия": экс-тренер Джошуа удивил заявлением о подлом ударе Дюбуа в бою с Усиком

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением о резонансном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка с Александром Усиком.

По словам эксперта, британец нанес легальный удар.

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"Я не думаю, что здесь были какие-то противоречия. Я считаю, что это был легальный удар. Люди не знают, что когда рефери заходит в раздевалку, он озвучивает правила, все объясняет и говорит бойцам, что хочет видеть их пупок. Если бойцы высоко подтягивают шорты, и рефери не может увидеть пупок, он говорит, что удары в пояс легальны. Я пересматривал видео много раз и не смог увидеть пупок Усика".

Примечательно, что специалист уверен, что все выступают за то, что рефери ошибся, дав украинцу время на восстановление.

"Все говорят, что это не был удар ниже пояса, потому что он пришелся прямо в линию пояса, и нельзя было увидеть пупок Усика. Если бы вы могли увидеть его пупок, то тогда бы рефери назвал это ударом ниже пояса, так как попадание пришлось бы ниже пупка. Но если вы посмотрите видео, то не увидите пупок Усика. Это значит, что удар был легальным", - сказал Гарсия на YouTube-канале Robert García Unfiltered.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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