"Пояс был рядом с его чертовыми сосками": Де Ла Хойя оценил запрещенный удар Дюбуа в бою с Усиком

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя заявил, что Даниэль Дюбуа нанес легальный удар в пятом раунде боя против Александра Усика.

По словам специалиста, британец нанес правильный удар, но украинец схитрил, натянув шорты очень высоко.

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"Все эти люди, которые говорят: "Ой, это же был запрещенный удар"... Нет, этот удар не был запрещенным. Это был легальный удар. Люди не понимают, что ракушка Усика находилась здесь (показывает на живот, - прим.). Твои чертовы яйца расположены здесь (показывает ниже). Поняли?

Удар Дюбуа пошел вверх. Да он был ниже пояса, но пояс Усика находился рядом с его чертовыми сосками. Удар шел снизу, но когда он долетел, то попал прямо в живот. Это не низко. Вот это низко (имитирует удар в пах)", - сказал Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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