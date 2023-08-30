iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он притворялся": Портер обвинил Усика в трусости в бою с Дюбуа

Американец усомнился в честности украинца.
Сегодня, 11:00
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился мыслями об ударе Даниэля Дюбуа ниже пояса в пятом раунде боя против Александра Усика.

По словам опытного спортсмена, украинский чемпион симулировал.

Читай также: "Делал то же самое в бою с Джошуа": промоутер оценил удар Дюбуа ниже пояса в поединке с Усиком

"Я не думаю, что Усик искал возможность слиться с боя. Я не считаю, что он был потрясен. Он притворялся. Здесь одно из двух: либо тебя потряс удар ниже пояса, либо удар в солнечное сплетение. Удары в солнечное сплетение тебя так не потрясают. Я никогда не видел, чтобы кого-то так потряс удар в солнечное сплетение. К тому же удар пришелся ниже. Так как же он был потрясен? Кроме того, это было недостаточно низко для удара ниже пояса!

Это был запрещенный удар. Но я никогда не видел, чтобы после такого кто-то был настолько потрясен", - сказал Портер на подкасте The Porter Way Podcast.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Группа Шахтера в Лиге чемпионов Группа Шахтера в Лиге чемпионов
Бенфика может подписать конкурента Трубину Бенфика может подписать конкурента Трубину
Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Лучший тренер тура УПЛ: Разгромная победа Полесья помогла Калитвинцеву добыть приз Лучший тренер тура УПЛ: Разгромная победа Полесья помогла Калитвинцеву добыть приз
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:34
Группа Шахтера в Лиге чемпионов
Европа14:28
Бенфика может подписать конкурента Трубину
Лига Чемпионов14:13
Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Украина14:00
Лучший тренер тура УПЛ: Разгромная победа Полесья помогла Калитвинцеву добыть приз
Украина13:52
Лучший игрок тура УПЛ: Назаренко благодаря голу и пасу в игре с Александрией забрал награду
Бокс13:40
Хирн: Усик вышел на бой против Дюбуа с травмой
Европа13:37
Манчестер Юнайтед потерял еще одного игрока
Европа13:10
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Украина13:08
УЕФА поздравил с юбилеем легенду Динамо
Теннис12:35
Свитолина: Любая победа на турнире Большого шлема – счастливый день
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK