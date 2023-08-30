"Он притворялся": Портер обвинил Усика в трусости в бою с Дюбуа

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился мыслями об ударе Даниэля Дюбуа ниже пояса в пятом раунде боя против Александра Усика.

По словам опытного спортсмена, украинский чемпион симулировал.

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"Я не думаю, что Усик искал возможность слиться с боя. Я не считаю, что он был потрясен. Он притворялся. Здесь одно из двух: либо тебя потряс удар ниже пояса, либо удар в солнечное сплетение. Удары в солнечное сплетение тебя так не потрясают. Я никогда не видел, чтобы кого-то так потряс удар в солнечное сплетение. К тому же удар пришелся ниже. Так как же он был потрясен? Кроме того, это было недостаточно низко для удара ниже пояса!

Это был запрещенный удар. Но я никогда не видел, чтобы после такого кто-то был настолько потрясен", - сказал Портер на подкасте The Porter Way Podcast.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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