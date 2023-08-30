"Делал то же самое в бою с Джошуа": промоутер оценил удар Дюбуа ниже пояса в поединке с Усиком

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу удара ниже пояса, который произошел в пятом раунде поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам Хирна, украинец регулярно жалуется на удары ниже пояса и пытается сыграть на этом.

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"100 процентов. Он старался выдоить из этого момента все. Он не любит, когда его бьют по корпусу. Вспомните, подобная ситуация была в бою с Эй Джейем. Был такой же удар, но не так низко, и Усик делал то же самое.

Кстати я заметил, что Усик очень умно действовал после боя. Он стягивал шорты вниз, чтобы показать, на каком уровне был его пояс. После поединка мы видели, что они были приблизительно на два дюйма ниже пупка, но во время боя все было не так. Вероятно, они были на самом пупке", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа обвинил Дюбуа в симуляции во время боя с Усиком.

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