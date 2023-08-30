iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Делал то же самое в бою с Джошуа": промоутер оценил удар Дюбуа ниже пояса в поединке с Усиком

Эдди Хирн назвал особенность украинского чемпиона.
Сегодня, 09:25
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу удара ниже пояса, который произошел в пятом раунде поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам Хирна, украинец регулярно жалуется на удары ниже пояса и пытается сыграть на этом. 

Читай также: Чисора назвал секрет победы над Усиком

"100 процентов. Он старался выдоить из этого момента все. Он не любит, когда его бьют по корпусу. Вспомните, подобная ситуация была в бою с Эй Джейем. Был такой же удар, но не так низко, и Усик делал то же самое.

Кстати я заметил, что Усик очень умно действовал после боя. Он стягивал шорты вниз, чтобы показать, на каком уровне был его пояс. После поединка мы видели, что они были приблизительно на два дюйма ниже пупка, но во время боя все было не так. Вероятно, они были на самом пупке", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа обвинил Дюбуа в симуляции во время боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тоттенхэм ведет переговоры с Барселоной по Фати Тоттенхэм ведет переговоры с Барселоной по Фати
"Он притворялся": Портер обвинил Усика в трусости в бою с Дюбуа "Он притворялся": Портер обвинил Усика в трусости в бою с Дюбуа
ESL Pro League Season 18: онлайн-трансляция матчей FURIA - Movistar Riders, Grayhound - GamerLegion ESL Pro League Season 18: онлайн-трансляция матчей FURIA - Movistar Riders, Grayhound - GamerLegion
Катарский клуб сделал серьезное предложение по хавбеку ПСЖ Катарский клуб сделал серьезное предложение по хавбеку ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа11:08
Тоттенхэм ведет переговоры с Барселоной по Фати
Бокс11:00
"Он притворялся": Портер обвинил Усика в трусости в бою с Дюбуа
Киберспорт10:35
ESL Pro League Season 18: онлайн-трансляция матчей FURIA - Movistar Riders, Grayhound - GamerLegion
Европа10:33
Катарский клуб сделал серьезное предложение по хавбеку ПСЖ
Киберспорт10:26
The International: определились пять из восьми участников из региональных квалификаций
Киберспорт10:10
ESL Pro League Season 18: старт первой группы
Формула 109:51
Феррари представила специальную ливрею для домашнего Гран-при
Европа09:29
Барселона начала "операцию Феликс"
Бокс09:25
"Делал то же самое в бою с Джошуа": промоутер оценил удар Дюбуа ниже пояса в поединке с Усиком
Европа09:00
Зозуля изящно потроллил испанский клуб, который обвинил его в нацизме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK