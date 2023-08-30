Промоутер Джошуа обвинил Дюбуа в симуляции во время боя с Усиком

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о поражении Даниэля Дюбуа в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам британца, его соотечественник мог подняться после нокдауна в девятом раунде.

Читай также: "Ноль процентов": Промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя

"Он не встал, потому что не хотел этого делать. Дюбуа сам отсчитал до девяти в первом нокдауне и тогда поднялся. Никаких реальных ударов в этом обмене не было. В девятом раунде, там был действительно сильный удар, прекрасно рассчитанный удар. Даниэль стоял на коленях и смотрел на рефери.

Дюбуа подождал, когда рефери досчитает до десяти и поднялся. Если собираешься продолжать драться, то не нужно ждать. Нужно подняться. Даниэль знал, что делает. У него не было сотрясения мозга. Он не был ошеломлен. Дюбуа сделал это уже дважды в своей карьере", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа объяснил, был ли удар Дюбуа в бою с Усиком ниже пояса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!