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Промоутер Джошуа объяснил, был ли удар Дюбуа в бою с Усиком ниже пояса

Эдди Хирн отреагировал на скандальный эпизод в поединке украинца и британца.
Сегодня, 09:58
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказал своем мнение по поводу удара Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя с чемпионом версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Отвечая на вопросы своих подписчиков, британский промоутер встал на сторону украинца и рефери, объяснив, почему это был нелегальный удар ниже пояса.

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"Весь кулак был ниже пупка, нижние костяшки пальцев - намного ниже. Дюбуа попал в бандаж Усика - это удар ниже пояса", - написал Хирн в Instagram.

Ранее WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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