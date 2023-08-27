"Даже не рядом с яйцами" или "Лицо говорит обо всем": разные мнения о скандальном эпизоде в бою Усик - Дюбуа

Во время боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа в пятом раунде британец отправил украинца на настил ринга ударом в область пояса. Рефери указал, что удар был не легальным и не стал отсчитывать нокдаун.

В итоге Усик победил, но тот момент в пятом раунде вызвал очень много споров.

Кто считает, что удар был легальным

Сам Даниэль Дюбуа

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы"

Источник: Getty Images

Фрэнк Воррен (промоутер Дюбуа)

"Не нужно никаких слезливых вещей. Все что мы хотели, это справедливости, но мы этого не получили. Я сказал, что будет дальше. Я уверен, что дело будет рассмотрено. Поединок либо объявят несостоявшимся, либо назначат незамедлительный реванш"

Дон Чарльз (тренер Дюбуа)

"Это был законный удар в район пупка, после которого Усик упал. Он действительно не хотел продолжать драться. Это называется притворством, а рефери на это повелся.

Рио Фердинанд (легендарный футболист)

"Большое уважение Даниэлю Дубуа. Не победа, но он потряс Усика, и рефери должен был начать счет в пятом раунде!"

Источник: Getty Images

Дэмьен Лиллард (баскетболист НБА)

"Усик настоящий зверь… и он один из моих любимых бойцов, за которыми точно стоит наблюдать. Но это не был удар ниже пояса"

Джош Тейлор (боксер)

"Это был удар по корпусу! Даже не рядом с яйцами. По сути, он ударил в пупок, который прикрывала защита. Это удар по корпусу"

Карл Фремптон (бывший боксер)

"Когда я увидел его, мне сразу показалось, что удар был нормальным. И да, это не был удар ниже пояса. Это был удар в тело. Судье следовало начать отсечт. Даниэль Дюбуа должен прямо сейчас быть чемпионом в тяжелом весе".

Джеймс Али Башир (бывший тренер Усика и нынешний Дюбуа)

"Нельзя натягивать шорты к сиськам. Это был законный удар. Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях, он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар".

Источник: Getty Images

Кто считает, что удар был ниже пояса

Сам Александр Усик

Украинский боксер после боя ответил на вопрос журналистки, которая хотела узнать, ощутил ли чемпион всю мощь ударов претендента.

"Нет, только мои яйца", - ответил с улыбкой Усик.

Александр Красюк (промоутер Усика)

"Мы видим кулак, перчатку и пояс? Вам нравится мой фотошоп? Это настоящая фотография. Мы не спорим, почему мы должны спорить о законности или незаконности"

Дерек Чисора (бывший соперник Усика)

"По правде, тот удар в корпус - единственный хороший удар, который нанес Дюбуа. Все остальное было ужасно. Я не знаю, почему он не использовал свое тело. Дюбуа не боролся с этим парнем, не хватал его, не прессовал его, б***ь. Он не делал этого. Дюбуа пытался сделать бой приятным. Это не время быть милым, черт побери.

Они не используют свои габариты. А знаете почему? Потому что они кучка сс*кунов"

Источник: Getty Images

Тони Белью (бывший соперник Усика)

"Все, что ниже пупка, в боксе считается ударом в пах! Это не мое мнение, это факт! Такие правила! Трусы не должны закрывать пупок, поскольку если они его закрывают, то можно бить по резинке. Если тебе стало плохо раз, то станет плохо снова — это тоже факт".

Лиам Смит (экс-чемпион мира, британский боксер)

"Удар БЫЛ низким, вне зависимости от того, находится ли его пояс высоко или нет (который следовало бы опустить в начале боя, если команда Дюбуа считала, что он очень высоко), он находился чуть ниже пояса. Никто не сможет ответить, лежал бы Усик, если бы пошел отсчет".

Источник: Getty Images

Майк Копинджер (британский журналист)

"Выражение лица Усика не вызывает сомнений… это боль человека, которого только что ударили прямо в туда".

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