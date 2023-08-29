"Ноль процентов": Промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на желание Даниэля Дюбуа опротестовать результат боя, в котором британец потерпел поражение техническим нокаутом.

Представитель украинского боксера заявил, что апелляция команды недавнего соперника не имеет шансов на успех.

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"Ноль процентов или отрицательная вероятность успеха", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа в бою с Усиком.

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