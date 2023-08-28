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Промоутер Дюбуа сообщил, какого решения ожидает от протеста на результат боя с Усиком

Фрэнк Уоррен озвучил позицию и план действий команды британского боксера.
Сегодня, 21:05
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, рассказал, какие действия будет принимать команда британского боксера, выразившая несогласие с результатом боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, они намерены добиваться, чтобы поединок признали несостоявшимся. Если же не получится, то рассчитывают получить реванш.

"Я не виню Александра Красюка за то, что он говорит, потому что они не хотят, чтобы мы просили о реванше, но мы собираемся это сделать.

Я очень уважаю Усика. Он был потрясающим тяжеловесом и действительно хороший супертяжеловес. Но он уже раньше жаловался на удары ниже пояса, это было в боях против Энтони Джошуа.

Хотя в бою на кону стояли все пояса, это была защита по линии WBA. Поэтому мы собираемся собрать фото и видеодоказательства и предоставить их организации. Представим то, что было сказано на совещании по правилам, определяющем, какие удары были законными, а какие нет, и им придется принять решение".

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"Я бы хотел, чтобы они объявили бой несостоявшимся, потому что у Дюбуа сейчас должны быть три пояса на талии. Но если мы сможем провести реванш, то именно этого мы и будем добиваться.

План Дюбуа на бой заключался в том, чтобы наносить удары по корпусу, поскольку это слабое место Усика. Но в следующий раз, когда он сразится с ним, ему придется сделать больше.

Дюбуа мог выиграть бой, ему нужно было еще немного нажать на газ, но с какой стороны на это ни посмотри, он должен стать чемпионом", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее Усик признался, смог ли бы он продолжить бой с Дюбуа, если бы рефери отсчитал нокдаун.

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