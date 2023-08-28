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Усик признался, смог ли бы он продолжить бой с Дюбуа, если бы рефери отсчитал нокдаун

Украинец отметил поведение британского боксера после запрещенного удара.
Сегодня, 09:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что смог бы продолжить бой, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун после запрещенного удара Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

По словам украинца, он бы поднялся и сумел бы отстоять, ведь британец бы на него сразу бы накинулся.

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"Если ты хочешь ощутить этот удар, я должен тебя ударить. Но я не могу этого сделать, потому что у меня нет намерения делать человеку больно. Послушайте, можно перетерпеть удар по животу, по печени, но когда летит ниже, внутри словно что-то горит. Просто больно. Нужно перетерпеть и топать дальше.

Что было бы, если бы рефери открыл счет? Я думаю, что я бы вытерпел. Было бы очень больно, Даниэль бы сразу бросился добивать меня. Но я думаю, что вышел бы из этой ситуации", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

Ранее стал известен следующий соперник Усика, если Фьюри откажется.

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