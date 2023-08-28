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"Он обманул и знает это": Тренер Дюбуа обвинил Усика во лжи

Наставник британца призвал украинца рассказать "правду" о моменте со скандальным ударом.
Сегодня, 17:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пошел на обман, пропустив удар ниже пояса в пятом раунде поединка с его подопечным.

По словам наставника британского боксера, украинец должен признаться во лжи.

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"Усик преподносит себя как верующего человека, он всегда крестится и молится. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, поскольку ты не лжешь во имя Господа. Если ты поклоняешься богу, то не будешь врать в его имя. Если Усик действительно верующий человек, ему следует выйти и публично сказать правду, что он обманул.

Он ничем не лучше мошенника, употребляющего запрещенные вещества. Усик обманул и знает это. Хватит пудрить мозги, он не сможет обмануть людей. Мы не тупые. Мы живем в эпоху современных технологий, и они цветные с высоким разрешением, а не черно-белые. Это ошеломляющее доказательство, и мы опротестуем результат боя. Я однозначно этого так не оставлю", - сказал Чарльз в комментарии iFL TV.

Ранее Усик признался, смог ли бы он продолжить бой с Дюбуа, если бы рефери отсчитал нокдаун.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

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