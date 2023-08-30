Чисора назвал секрет победы над Усиком

Британский боксер Дерек Чисора дал несколько советов своему соотечественнику, чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, как победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам авторитетного спортсмена, украинца нужно заставить отступать.

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"Я знаю, что Усик изменит свой стиль бокса, когда встретится с "Цыганским королем". Вот и все.

Чтобы победить Усика, вам нужно прийти и разозлить его. Ты должен выйти на свою дистанцию, упереться и отпустить руки", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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