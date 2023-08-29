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Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с обязательным претендентом по линии IBF

У украинского чемпиона есть более приоритетная цель, но он будет соблюдать правила, если придется.
Сегодня, 16:59
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу возможного боя против обязательного претендента по линии IBF Филипа Хрговича.

По словам представителя украинского боксера, прежде всего они нацелены на объединительный поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, но, если с британцем снова не удастся договориться, будет проведена очередная защита.

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"Только богу известно, что произойдет. Я не буду рассказывать все, но скажу, в каком направлении мы двигаемся. Все хотят увидеть большой бой, весь мир этого хочет. Мы хотим не только посмотреть его, но и устроить. Предстоящая неделя покажет нам, куда мы двигаемся. Но кто может это гарантировать? Даже когда Тайсон Фьюри захотел поделить гонорар в пропорции 70 на 30 и сказал: "Я здесь", он медлил с тем, чтобы поставить свою подпись под контрактом.

Если Тайсон Фьюри снова избежит боя, и соперником будет Хргович, то мы подчинимся правилам IBF и подеремся с обязательным претендентом. Хргович - обязательный претендент. Но бой с Хрговичем сложный, если ты промоутер. У него не очень популярное имя. Мы будем вежливыми и скажем, что немногие заинтересованы в просмотре поединка с ним. Поэтому единственной силой, которая будет продвигать этот бой, станет Усик", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее Хргович заявил о намерении добиваться поединка с Усиком.

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