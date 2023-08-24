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"Я следующий в очереди": Хргович заявил о намерении добиваться поединка с Усиком

Хорватский супертяжеловес рассчитывает получить титульный бой.
Сегодня, 12:56
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент по линии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович намерен встретиться в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком в случае его победы над Даниэлем Дюбуа.

Непобежденный хорват рассчитывает, что Международная боксерская федерация окажет давление на украинца, чтобы этот поединок состоялся.

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"Я должен получить этот шанс. Я так долго работал, чтобы стать обязательным претендентом, а потом защищал свой статус. Усик должен выполнить свои обязательства и встретиться со мной. Я следующий в очереди.

Несколько недель назад мы получили письмо от IBF, что победитель моего боя с Маккином и поединка Усик - Дюбуа должны бороться за титул IBF. Я надеюсь на это. Если IBF окажет на Усика давление, то он будет драться со мной, иначе ему придется освободить титул", - цитирует Хрговича Sky Sports.

Напомним, что в своем последнем бою Филип Хргович победил австралийца Демси Маккина техническим нокаутом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик филип хргович

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