"Пусть меняются между раундами": Фьюри заявил, что готов провести одновременно бой с Усиком и Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о поединке с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По словам британца, он готов к тому, чтобы драться с ними одновременно.

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"Победа над Усиком ничего мне не даст. Кто он, черт побери, такой? Если я соглашусь подраться с Усиком, то не то что брошу ему косточку, а подарю ему целую собачью конуру. Все ожидают, что я побью Усика, парня из среднего веса, который меньше меня.

Если Усик победит меня, то начнется: "Боже мой, он побил мамонта, которого никто не мог победить!" Я не собираюсь давать кому-то такую возможность. Возможно, было бы лучше, если бы Усик и Энтони Джошуа подрались со мной вместе как команда. Просто пусть меняются между раундами. Я бы действительно вынес их в один и тот же вечер - вот насколько легкие они соперники", - приводит слова Фьюри Mirror.

Ранее сообщалось, что Чисора назвал секрет победы над Усиком.

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