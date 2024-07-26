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Анчелотти рассказал, как будет использовать Мбаппе

Килиан будет играть по всей ширине атаки.
Вчера, 23:31
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Наставник Реала Карло Анчелотти поделился мыслями об использовании Килиана Мбаппе в текущей системе мадридцев.

По словам итальянского специалиста, Килиан вполне может играть по всей ширине атаки.

«Иногда можно сыграть слева, иногда можно сыграть в центре. Мбаппе будет играть в атаке по всей ширине. Ширина поля - 68 метров, и нам нужно, чтобы атакующие футболисты закрывали всю эту ширину.

Если я задам вам вопрос относительно того, где Винисиус играл в прошлом сезоне, вы с большим трудом найдете ответ. Он играл не, как левый вингер. Важный ключ к атакующей игре - мобильность футболистов.

Я тепло поприветствовал Мбаппе, то, как его встретили клуб и фанаты, было прекрасно. И я сказал ему отдохнуть, отправиться в отпуск, поскольку сезон будет очень длинный» - сказал Анчелотти в интервью The Obi One Podcast

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