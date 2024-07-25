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Реал рассматривает возможность обменять Лунина на Кепу

Андрей может воссоединиться с Мудриком.
Сегодня, 18:43
Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин / Getty Images
Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может оказаться в чемпионате Англии.

Как сообщает AS, украинский вратарь заинтересован Челси. Лондонский клуб рассматривает возможность того, чтобы обменяться со "сливочными" вратарями. 

Руководство Реала ищет вариант замены Андрею, а одним из кандидатов является Кепа Аррисабалага, который выступал за клуб на правах аренды.

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Мадридский клуб готов обменяться, но также он требует доплаты по Лунину. Стороны проведут переговоры, чтобы достичь согласия.

Отметим, что у Кепы в следующем году заканчивается контракт с Челси.

Ранее сообщалось, что испанец не отправился с Челси в предсезонное турне.

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