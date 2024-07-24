Кепа не отправился с Челси в предсезонное турне

Голкипер все еще надеется вернуться в Реал.

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага пропускает предсезонное турне, пишет AS.

Как пишет издание, испанец получил от клуба разрешение не ехать с командой, а заняться поисками клуба.

Кепа хочет вернуться в мадридский Реал, однако это маловероятно до тех пор, пока в команде остается Андрей Лунин.

Вариант с переходом в Мадрид кажется киперу лучшим, но он может рассмотреть предложения и от других команд, если посчитает их привлекательными и увидит возможность развития карьеры.

Напомним, что в прошлом сезоне Кепа провел всего 20 матчей за "сливочных", однако, как считается, комфортно чувствовал себя в раздевалке.

Ранее также новый клуб нашел экс-игрок Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!