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Арсенал решил выкупить вратаря Челси

Кепа Аррисабалага станет вторым номером "канониров".
Сегодня, 13:40       Автор: Андрей Безуглый
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Арсенал намерен подписать Кепу Аррисабалагу, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "канониры" активировали пункт об отступных испанца и заплатят Челси 5 млн евро.

Ожидается, что Кепа станет вторым голкипером команды, первый номер сохранит за собой Давид Райя.

Напомним, что прошлый сезон испанец провел в аренду в Борнмуте. Кепа сыграл 35 матчей, пропустил 43 гола и сохранил ворота "сухими" в девяти матчах.

Ранее также сообщалось, что Арсенал еще работает над трансфером хавбека Брентфорда.

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