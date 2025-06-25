Арсенал хочет подписать конкурента Ярмолюка

Кристиан Ньоргор может оказаться в составе "канониров".

Лондонский Арсенал ищет усиление в линию полузащиты.

Как сообщает журналист Давид Орнштейн, «канониры» хотят подписать полузащитника Брентфорда Кристиана Ньоргора. За игрока предлагают 11 млн евро.

Данец дал свое предварительное согласие на переход в столичный клуб. На данный момент условия потенциального контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-помощник Артеты стал самым молодым тренером в Серии А за более чем 85 лет.

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