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Арсенал хочет подписать конкурента Ярмолюка

Кристиан Ньоргор может оказаться в составе "канониров".
Сегодня, 13:26       Автор: Василий Медвидь
Кристиан Ньоргор / Getty Images
Кристиан Ньоргор / Getty Images

Лондонский Арсенал ищет усиление в линию полузащиты.

Как сообщает журналист Давид Орнштейн, «канониры» хотят подписать полузащитника Брентфорда Кристиана Ньоргора. За игрока предлагают 11 млн евро.

Данец дал свое предварительное согласие на переход в столичный клуб. На данный момент условия потенциального контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-помощник Артеты стал самым молодым тренером в Серии А за более чем 85 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал брентфорд Кристиан Ньоргор

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