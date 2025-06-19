Середняк Серии A назначил тренером 29-летнего помощника Артеты
Итальянская Парма закрыла вакантный пост главного тренера. Наставником "крестоносцев" стал Карлос Куэста, сообщает официальный сайт клуба.
Молодой испанец впервые получил такую роль. Ранее он работал ассистентом тренеров юношеских команд туринского Ювентуса и мадридского Атлетико. Последние пять лет Куэста был помощником Микеля Артеты в лондонском Арсенале.
В конце июля специалисту исполнится 30 лет. В новом сезоне по меньшей мере три футболиста Пармы будут старше Куэсты. Хавбеку Эрнани уже 31, вингеру Антони Партипило осенью будет 31, а форвард Милан Джурич отпраздновал 35-летие.
Тем временем столичная Рома вернула на должность спортдира Фредерика Массару.
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