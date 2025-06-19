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Футбол

Середняк Серии A назначил тренером 29-летнего помощника Артеты

Специалист-вундеркинд приступил к самостоятельной работе.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Карлос Куэста / Getty Images
Карлос Куэста / Getty Images

Итальянская Парма закрыла вакантный пост главного тренера. Наставником "крестоносцев" стал Карлос Куэста, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой испанец впервые получил такую ​​роль. Ранее он работал ассистентом тренеров юношеских команд туринского Ювентуса и мадридского Атлетико. Последние пять лет Куэста был помощником Микеля Артеты в лондонском Арсенале.

В конце июля специалисту исполнится 30 лет. В новом сезоне по меньшей мере три футболиста Пармы будут старше Куэсты. Хавбеку Эрнани уже 31, вингеру Антони Партипило осенью будет 31, а форвард Милан Джурич отпраздновал 35-летие.

Тем временем столичная Рома вернула на должность спортдира Фредерика Массару.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Парма Карлос Куэста

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