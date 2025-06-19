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Футбол

Рома назначила нового старого спортивного директора

"Волки" определились с ведущим функционером.
Сегодня, 19:17       Автор: Антон Федорцив
Фредерик Массара / Getty Images
Фредерик Массара / Getty Images

Итальянская Рома представила нового спортивного директора. Им стал Фредерик Массара, сообщает официальный сайт клуба.

Он заменил в должности Флорана Гисольфи. Массара работал в структуре "волков" в 2011-2019 гг. В частности, функционер занимал и должность спортивного директора.

Перед сезоном 2019/20 Массара перебрался на ту же роль в Милан. В рядах "россонери" он отработал 4 года. В минувшем сезоне менеджер отвечал за аналогичное направление во французском Ренне.

Напомним, ранее Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии вместо Лучано Спаллетти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ренн Фредерик Массара

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