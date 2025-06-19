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Футбол

Сборная Италии официально представила нового главного тренера

Перед Дженнаро Гаттузо стоит задача вывести национальную команду на ЧМ-2026.
Сегодня, 13:10       Автор: Игорь Мищук
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Легендарный экс-игрок Милана Дженнаро Гаттузо приступил к исполнению своих обязанностей на посту главного тренера сборной Италии.

В четверг, 19 июня, в Риме состоялась пресс-конференция, на которой 47-летний итальянский специалист был официально представлен в качестве наставника "Скуадры Адзурры".

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Перед новым тренером, который сменил в этой должности Лучано Спалетти, итальянская федерация поставила задачу вывести национальную команду на чемпионат мира-2026.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, контракт Гаттузо рассчитан на один год с заработной платой чуть меньше миллиона долларов. Также в договоре предусмотрена возможность его продления еще на два года.

Ранее Гаттузо возглавлял швейцарский Сьон, Палермо, греческий ОФИ, Пизу, Милан, Наполи, испанскую Валенсию и французский Марсель. С неаполитанской командой тренер становился обладателем Кубка Италии. Последним местом его работы был хорватский Хайдук, который он покинул 5 июня этого года.

Сборная Италии к квалификации чемпионата мира стартовала с поражения от Норвегии (0:3) и победы над Молдовой (2:0). Первые матчи под руководством Гаттузо "Скуадра Адзурра" проведет против Эстонии (5 сентября) и Израиля (8 сентября).

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора на ЧМ-2026.

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